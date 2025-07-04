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Объем рынка платного ТВ в I квартале вырос на 2,7% из-за повышения тарифов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Объем рынка платного ТВ в России в I квартале составил 27,9 млрд рублей, увеличившись на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, посчитали аналитики "ТМТ Консалтинг".

Число пользователей услуг платного ТВ в январе-марте сохранилось на уровне 46,5 млн.

"Столь значительный рост выручки, произошедший несмотря на традиционное снижение доходов спутниковых операторов в I квартале, связан с повышением тарифов с начала года большинством операторов платного ТВ - в том числе теми, кто долгое время удерживал цены на одном уровне", - объяснили в "ТМТ Консалтинг".

По данным аналитиков, средний счет на абонента (ARPU) с начала года вырос со 197 рублей до 200 рублей. Рост ARPU по отношению к I кварталу 2024 года составил 6 рублей (со 194 до 200 рублей).

Число абонентов кабельного и спутникового ТВ в I квартале сократилось примерно на 50 тысяч, а число абонентов IPTV - выросло на 110 тысяч.

Как отмечают аналитики, основной вклад в рост абонбазы IPTV традиционно внес "Ростелеком" - число пользователей компании, подключившихся к пакетам ШПД+IPTV, выросло за квартал на 90 тысяч. На 25 тысяч увеличилось число IPTV-абонентов МТС. "У большинства прочих ШПД-провайдеров рост подписчиков IPTV прекратился: потребность в доступе к телевидению реализуется за счет онлайн-кинотеатров и бесплатных эфирных телеканалов", - говорится в сообщении.

В Москве число подписчиков платного ТВ сохранилось на уровне 5,6 млн, при этом рост выручки оказался выше среднего по стране и составил почти 5%. Основной причиной роста также стало повышение тарифов операторами, поясняют аналитики.

Ростелеком МТС ТМТ Консалтинг
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