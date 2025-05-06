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Силуанов не видит необходимости менять требования по продаже экспортерами валютной выручки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Менять требования по репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сейчас не имеет смысла, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы за стабильность, в том числе и в этом вопросе", - сообщил Силуанов на брифинге, отвечая на вопрос, изменились ли требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"По факту продается и возвращается выручки больше, чем существующие нормативы. Поэтому сейчас что-то менять какого-то резона нет", - добавил министр.

О том, что режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, введенный в 2023 году президентским указом, будет вновь пролонгирован, на прошлой неделе сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последней редакции указ действовал до конца апреля.

Требование о репатриации валютной выручки

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Сам указ, как и последующие указы, вносившие в него корректировки, не публиковались: эти документы имеют гриф "для служебного пользования" из-за закрытого списка компаний-экспортеров. Детали введенного указом режима регулируются правительственным постановлением.

Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 года эта планка была снижена до 25%. Наконец, еще одно изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Минфин предлагал продлить указ еще на один год, уточнив параллельно ряд норм, сообщал в начале марта замглавы ведомства Алексей Моисеев. При этом необходимости корректировать базовые параметры действующего режима Минфин не видел. Даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и тренд к укреплению курса рубля связан не с действием указа, говорил Моисеев. По его словам, ЦБ был не согласен с пролонгацией действующего режима в нынешней ситуации.

Параллельно ведомства обсуждали актуализацию списка экспортеров, подпадающих под действие указа, сообщал источник "Интерфакса": исключение нескольких компаний, получающих валютную выручку в символических размерах, и добавление предприятий с существенными экспортными потоками.

Одновременно с продлением самого режима власти обсуждали обнуление нормативов обязательной репатриации и продажи валютной выручки, сообщали ранее "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

Антон Силуанов
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