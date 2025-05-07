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Рубль незначительно снижается к юаню на старте малоактивных торгов среды

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в среду, рубль незначительно понижается на фоне сниженной активности игроков перед праздничными выходными.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,241 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,55 коп. выше уровня действующего официального курса.

Давление на рубль в среду может сохраниться, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"По итогам торгов вторника российский рубль умеренно снизился по отношению к основным мировым валютам. В среду на старте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту, - пишет аналитик в комментарии. - Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к покупкам валюты для усиления диверсификации портфеля и защиты его от рисков ослабления рубля. В сложившейся ситуации ожидаем, что в ходе сессии пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань и попытается перейти в его верхнюю половину. При этом на горизонте до конца мая видим риски выхода китайской валюты вверх из данного коридора".

Менять требования по репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сейчас не имеет смысла, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы за стабильность, в том числе и в этом вопросе", - сообщил Силуанов на брифинге, отвечая на вопрос, изменились ли требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"По факту продается и возвращается выручки больше, чем существующие нормативы. Поэтому сейчас что-то менять какого-то резона нет", - добавил министр.

О том, что режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, введенный в 2023 году президентским указом, будет вновь пролонгирован, на прошлой неделе сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последней редакции указ действовал до конца апреля.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после подъема более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывают новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, они повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составила $62,96 за баррель, что на 1,32% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,54%, до $59,99 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 по московскому времени. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.

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