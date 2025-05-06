Минфин не закладывает изменение цены отсечения бюджетного правила в проект бюджета 2026-28

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Изменение цены отсечения в бюджетном правиле, о необходимости актуализации которой ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов, не будет предлагаться при подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом глава Минфин заявил на брифинге во вторник.

"В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено", - сказал он.

В апреле министр сообщал, что текущая цена отсечения в $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков.

"Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн, и соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - заявлял он.

Министр отмечал, что нужно настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. "Это будет являться залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны", - говорил он.

Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в случае, если будет принято решение о снижении цены отсечения нефти в бюджетном правиле, это может стать дополнительным дезинфляционным фактором.

"Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает возврат к бюджетному правилу с этого года, что означает дезинфляционный вклад со стороны бюджета. С учетом складывающейся конъюнктуры на мировых рынках Минфин отмечает, что может потребоваться корректировка бюджетного правила. Если цена отсечения по нефти будет снижена, то это может быть дополнительным дезинфляционным фактором", - отмечала она.