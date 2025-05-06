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США понизили прогноз добычи нефти в стране в 2025 г. на 90 тыс. б/с

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с): с 13,51 млн б/с до 13,42 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогноз на 2026 год понижен на 70 тыс. б/с: с 13,56 млн б/с до 13,49 млн б/с.

Как сообщалось, по итогам 2024 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,21 млн б/с.

США
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