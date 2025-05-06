Минэнерго США повысило оценку роста мирового спроса на ЖУВ в 2025 году до 1 млн б/с

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2025 году со 103,64 млн баррелей в сутки (б/с) до 103,71 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

С учетом того, что ведомство сохранило свою оценку нефтяного спроса по итогам 2024 года на уровне 102,74 млн б/с, прогноз по росту мирового потребления ЖУВ в текущем году повышен на 70 тысяч б/с - до 0,97 млн б/с.

Прогноз спроса на ЖУВ в 2026 году понижен на 70 тысяч б/с - со 104,68 млн б/с до 104,61 млн б/с. Таким образом, EIA теперь оценивает рост нефтяного спроса в следующем году в 0,9 млн б/с, что на 140 тысяч б/с меньше, чем в апрельском отчете.