Минэнерго США понизило оценку роста мирового спроса на ЖУВ в 2025 году на 80 тысяч б/с

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило оценку роста спроса на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире в текущем году на 80 тыс. б/с - до 0,9 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Актуальная оценка EIA предполагает спрос в 2024 году на уровне 102,91 млн б/с (предыдущая оценка - 102,74 млн б/с), в 2025-м - 103,81 млн б/с (ранее - 103,72 млн б/с), в 2026-м - 105,09 млн б/с (ранее - 104,91 млн б/с).

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что в следующем году рост потребления составит 1,28 млн б/с, что на 90 тыс. б/с больше, чем прогнозируется в текущем.

