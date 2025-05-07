Агентство Rapaport связало подорожание бриллиантов в апреле с пошлинами США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Индекс цен на бриллианты 1 карат в апреле вырос на 0,7%, сообщило отраслевое агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Негативный тренд в ценах сменился в феврале года, когда индекс пошел вверх впервые за много месяцев на фоне сокращения запасов.

При этом индекс остается на 20% ниже данных годичной давности и на 0,1% ниже уровня начала 2025 года.

Индекс для бриллиантов 0,3 карата продолжил укрепляться и вырос на 2,8% в апреле и на 13,2% с начала года. RAPI для бриллиантов 0,5 карата в апреле увеличился на 0,6%, с начала года - на 2,5%. Только крупные бриллианты - размером 3 карата - показали в апреле незначительное снижение - на 0,3%.

Цены на алмазы резко выросли в начале апреля в ответ на объявления о новых импортных пошлинах США, уточняет Rapaport, но затем стабилизировались, когда США отложили введение пошлин на 90 дней.

Рост цен отражает часть ожидаемых тарифных расходов, сообщает Rapaport. Торговля алмазами замедлилась за пределами США, но внутри она остается стабильной. Запасы стали расти, поскольку американские трейдеры закупили продукцию до предполагаемой даты начала действия тарифов, а мировые торговые центры - особенно индийские экспортеры - успели отправить востребованный ассортимент в США.

"Отрасль работала в условиях беспрецедентной неопределенности из-за продолжающихся переговоров по тарифам между США и Индией, крупнейшими в мире странами-потребителями и производителями бриллиантов", - говорится в пресс-релизе.