В Индии задумались о введении ответных пошлин на товары из США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Индийские власти рассматривают возможность введения ответных пошлин на американские товары, пишет MarketWatch со ссылкой на уведомление, направленное Индией во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Приостановление действия уступок или иных обязательств предлагается осуществить в форме повышения пошлин на отдельные товары из Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Какие именно товары могут попасть под пошлины, не уточняется, однако благодаря новым мерам Нью-Дели рассчитывает собрать $1,91 млрд - столько же, сколько соберет Вашингтон в виде пошлин на индийские сталь и алюминий.

Объявленные в феврале 25%-е пошлины на весь импорт стали и алюминия в США были введены без предварительных консультаций, отмечают в Индии.

Нью-Дели сохраняет за собой право изменить предложение, список товаров и размер пошлин.

С начала апреля продолжаются торговые переговоры Индии и США. Позднее в апреле стороны сообщили об успешном согласовании общих условий обсуждения двустороннего торгового соглашения. Это произошло после встречи американского вице-президента Джей Ди Вэнса с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.