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В Индии задумались о введении ответных пошлин на товары из США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Индийские власти рассматривают возможность введения ответных пошлин на американские товары, пишет MarketWatch со ссылкой на уведомление, направленное Индией во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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"Приостановление действия уступок или иных обязательств предлагается осуществить в форме повышения пошлин на отдельные товары из Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Какие именно товары могут попасть под пошлины, не уточняется, однако благодаря новым мерам Нью-Дели рассчитывает собрать $1,91 млрд - столько же, сколько соберет Вашингтон в виде пошлин на индийские сталь и алюминий.

Объявленные в феврале 25%-е пошлины на весь импорт стали и алюминия в США были введены без предварительных консультаций, отмечают в Индии.

Нью-Дели сохраняет за собой право изменить предложение, список товаров и размер пошлин.

С начала апреля продолжаются торговые переговоры Индии и США. Позднее в апреле стороны сообщили об успешном согласовании общих условий обсуждения двустороннего торгового соглашения. Это произошло после встречи американского вице-президента Джей Ди Вэнса с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

ВТО США Индия Джей Ди Вэнс Нарендра Моди
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