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Зампред Банка Англии выступила за сохранение осторожного подхода к прогнозам инфляции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Острожный подход Банка Англии к прогнозу инфляции по-прежнему является оправданным, несмотря на ослабление ценового давления за счет торговых войн и более медленного роста зарплат, заявила на мероприятии в Школе бизнеса при Королевском колледже в Лондоне заместитель председателя британского ЦБ Клэр Ломбарделли.

По ее словам, опережающие индикаторы говорят о значительном прогрессе в плане темпов повышения зарплат в Великобритании, которые сейчас больше соответствуют цели по достижению инфляции в 2% к концу года.

"Несмотря на это, осторожность остается оправданной. Я бы предпочла увидеть существенное замедление данных в течение более длительного периода времени", - сказала она.

Ломбарделли считает, что в краткосрочной перспективе дополнительные пошлины на импорт товаров в США окажут понижательное давление на темпы экономического роста и повышение потребительских цен.

Она положительно отреагировала на новости о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней, но предупредила, что "фрагментация глобальной торговли может сократить производство и производительность и увеличить инфляционное давление".

Великобритания и США заключили торговое соглашение на прошлой неделе, причем это стало первым подобным соглашением, которое США заключили с тех пор, как в апреле президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины против многочисленных торговых партнеров его страны.

Великобритания Дональд Трамп Китай США Клэр Ломбарделли Банк Англии
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