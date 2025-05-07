Компании РФ и КНР ведут активные переговоры по контракту по "Силе Сибири 2"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Компании России и Китая находятся в активной стадии переговоров, чтобы заключить контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2", сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Проработкой контракта (по "Силе Сибири 2" - ИФ) занимаются компании, они в активной стадии переговоров", - сказал он, выразив мнение, что они вряд ли успеют сделать это до 9 мая.

Цивилев также отметил, что маршрут прокладки газопровода сейчас обсуждается, один из вариантов - через Монголию.

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Сроки реализации проекта зависят от заключения контракта между "Газпромом" и китайской CNPC, переговоры по которому еще продолжаются. Обсуждается строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию, который станет продолжением "Силы Сибири 2".