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Цены на нефть повышаются в четверг, Brent торгуется у $61,5 за баррель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $61,5 за баррель, что на $0,38 (0,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на $1,03 (1,66%), до $61,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,44 (0,76%), до $58,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $1,02 (1,73%), до $58,07 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают надежды, связанные с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами". При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.

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