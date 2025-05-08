Нефть дорожает более чем на 2%, цена Brent приближается к $62,6 за баррель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста нефтяных котировок продолжают нарастать в течение четверга, рынок более чем компенсировал падение предыдущего дня.

Позитивное настроение на рынке поддерживают ожидания улучшения ситуации в мировой торговле. США и Великобритания планируют в четверг подписать торговое соглашение, что позволит снизить импортные пошлины на ряд товаров. Также трейдеры надеются на хорошие результаты американо-китайских переговоров, которые пройдут в ближайшие выходные.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 по Москве составляет $62,57 за баррель, что на $1,45 (на 2,4%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $1,53 (на 2,6%) - до $59,60 за баррель.

По итогам торгов в среду обе марки подешевели примерно на 1,7%.

Между тем аналитики Citi Research снизили прогноз стоимости Brent на ближайшие три месяца до $55 за баррель с ожидавшихся ранее $60 за баррель. При этом они сохранили долгосрочный прогноз на уровне $60 за баррель.