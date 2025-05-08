Банк Англии ожидаемо снизил ставку на 25 б.п. - до 4,25%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых, говорится в коммюнике по итогам майского заседания.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

За сокращение ставки проголосовали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), при этом двое выступил за ее снижение сразу на 50 базисных пунктов. Еще двое руководителей хотели сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне.

Банк Англии вновь указал на существенный прогресс в вопросе замедления инфляции за последние два года на фоне ограничительной денежно-кредитной политики и ослабления прошлых внешних шоков.

Потребительские цены в Британии в марте выросли на 2,6% в годовом выражении, что ниже февральского показателя, составлявшего 2,8%.

Повышение мировых цен на энергоносители, скорее всего, станет причиной усиления инфляции с апреля и далее, в результате чего в третьем квартале она достигнет 3,5%, полагает регулятор. При этом ожидается, что в дальнейшем темпы подъема потребительских цен замедлятся.

"Неопределенность относительно мировой торговой политики усилилась после введения импортных пошлин Соединенными Штатами и мер, принятых в ответ некоторыми из их торговых партнеров, - отмечает в сообщении ЦБ. - Перспективы роста мировой экономики ухудшились в результате этой неопределенности, хотя негативное влияние на ВВП и инфляцию в Великобритании, вероятно, будет меньше (чем в других странах - ИФ)".

MPC по-прежнему сосредоточен на устойчивом возвращении инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе.

"Исходя из меняющихся представлений комитета о среднесрочных перспективах инфляции, постепенный и осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП остается целесообразным", - говорится в сообщении.

Комитет продолжит внимательно следить за рисками инфляционной устойчивости. "Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной достаточно долго, пока риски устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе дополнительно не рассеются", - сообщается в отчете регулятора.

Следующее заседание Банка Англии состоится 19 июня.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3328 по сравнению с $1,3291 на закрытие торгов в среду. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0,2%.