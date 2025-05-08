Новак сообщил об интересе китайских компаний к вхождению в СПГ-проект в Усть-Луге

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Китайские компании проявили интерес к вхождению в проект по сжижению природного газа (СПГ) в Усть-Луге, стороны будут работать, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Китайские компании заинтересован (войти в проект - ИФ), вопросы поднимались сегодня. Но конкретика обычно наступает в процессе переговоров. Сейчас обсуждается, что данное направление интересно, будем работать", - сказал он.