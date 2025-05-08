Поиск

Новак сообщил об интересе китайских компаний к вхождению в СПГ-проект в Усть-Луге

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Китайские компании проявили интерес к вхождению в проект по сжижению природного газа (СПГ) в Усть-Луге, стороны будут работать, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Китайские компании заинтересован (войти в проект - ИФ), вопросы поднимались сегодня. Но конкретика обычно наступает в процессе переговоров. Сейчас обсуждается, что данное направление интересно, будем работать", - сказал он.

Александр Новак Китай Усть-Луга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и КНР подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Пошлина на экспорт пшеницы с 14 мая составит 1755,9 рубля за тонну

Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%, годовая замедлилась до 10,2%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале с исключением календарного фактора в 2,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });