Новак сообщил, что поставки газа из РФ в Китай в 2025 г. будут выше

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Поставки энергоресурсов из России в Китай в 2025 году будут выше, чем в прошлом году, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"По углю чуть ниже, по газу точно будем выше, потому что выходим на контрактные обязательства по "Силе Сибири", по СПГ тоже выше. Суммарно по энергоресурсам в эквиваленте будем выше", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что "газопровод "Сила Сибири" вышел на проектную мощность, по которому партнерам поставлен 31 млрд куб. м газа (по итогам 2024 года - ИФ)".

"Газпром" неизменно идет навстречу пожеланиям китайских коллег и обеспечивает дополнительные поставки сверх контрактных обязательств. Намеченный на 2027 год запуск Дальневосточного маршрута газопровода позволит нарастить экспорт газа еще на 10 млрд куб. м. Увеличиваются и объемы поставок СПГ (сжиженного природного газа - ИФ)", - сказал российский президент по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным главного таможенного управления КНР, по итогам двух месяцев 2025 года поставки СПГ из РФ в Китай составили 959 тыс. т по сравнению с 933 тыс. т за тот же период 2024 года.