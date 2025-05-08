Новак заявил, что в контексте цен на нефть главное - сбалансированность рынка

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вопрос цены на нефть всегда сложный, главное, чтобы рынок был сбалансирован, заявил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя, насколько комфортна текущая цена на нефть для российских производителей.

"Надо исходить из среднегодовой цены, которая будет складываться, посмотрим, как будет рынок летом развиваться с учетом баланса спроса и предложения. Цена - вопрос всегда сложный, всегда хочется выше, главное, чтобы рынок был сбалансирован", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, может ли и в следующем месяце быть принято решение об ускоренном увеличении добычи ОПЕК+, Новак заметил, что в целом решение может корректироваться в любую сторону. "Может, и в сторону уменьшения, кстати", - добавил он.

После недавнего решения ОПЕК+ об ускоренном увеличении нефтедобычи, цена на нефть Brent падала ниже $60 за баррель, но в конце недели вернулась на уровни $63 за баррель. Российский сорт нефти Urals в настоящее время торгуется примерно на $14-15 за баррель ниже уровня Brent.