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ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. получил разрешение на продажу российского бизнеса.

АО "Концепт-Инвест" получило разрешение на покупку 100% долей ООО "АББ", говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина № 157-рп от 8 мая, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В том числе продавцом 99% выступит ABB Asea Brown Boveri Ltd и 1% ABB Verwaltungs AG (обе компании зарегистрированы в Швейцарии).

Также документ разрешает покупку "Концепт-Инвестом" у ABB Verwaltungs AG по 1% долей в компаниях с основным (99%) контролем ООО "АББ": ООО "РУАЕ" (прежнее название - "АББ Электрооборудование", Липецкая область, г. Грязи) и ООО "РУОПЦ" (ранее - "АББ Операционный центр", Калининград).

ООО "АББ" в своей отчетности отмечает, что группа ABB объявляла о выходе с российского рынка, но официального оформления этого решения до настоящего времени не было. В 2020 и 2022 годах выручка ООО "АББ" превышала 23 млрд рублей, в 2022 снизилась до 6 млрд рублей, а по итогам 2024 года упала до 24 млн рублей.

В указе содержится только название компании-покупателя - АО "Концепт-Инвест", без конкретных реестровых маркеров. В ЕГРЮЛе встречаются две компании с подобным названием, обе - московские. Одну из них - созданную в феврале 2024 года - возглавляет Александр Прудников, который ранее руководил компанией "АББ Электрооборудование" ("РУАЕ").


Швейцария ABB Ltd ABB Владимир Путин Концепт-Инвест ABB Asea Brown Boveri Ltd Липецкая область
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