Что произошло за день: четверг, 8 мая

Новый папа римский, переговоры РФ и КНР на высшем уровне и самый крупный в России алмаз

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, он возьмет имя Лев XIV.

- Владимир Путин принял в Кремле Си Цзинпина, находящегося в РФ с официальным визитом. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что Россия и Китай неизменно рассматривают друг друга в качестве партнеров. Российско-китайская "внешнеполитическая связка" является важнейшим стабилизирующим фактором на международной арене, заявил Владимир Путин. На полях встречи также было подписано обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

- AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для вывоза застрявших туристов. Также дополнительные рейсы выполнит SouthWind. Сообщалось, что Turkish Airlines и Pegasus отменили десятки рейсов. К вечеру четверга стало известно, что Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с 9 мая в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией.

- Минобороны РФ сообщило, что армия Украины не прекратила боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Там подчеркнул, что российские военные соблюдают перемирие в зоне СВО, но зеркально отвечают на нарушение Украиной режима прекращения огня.

- Индия и Пакистан провели крупнейший воздушный бой, сообщил канал CNN со ссылкой на источник. По его данным, в общей сложности 125 истребителей с обеих сторон были задействованы в воздушном бою в приграничных районах, который продолжался около часа.

- Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB Ltd. получил разрешение на продажу российского бизнеса.

- "АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,3 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии.