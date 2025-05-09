Новак отметил подвижки по "Силе Сибири 2"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская и китайская стороны продвинулись в переговорах по проекту "Сила Сибири 2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Подвижки есть, даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. В целом работа там идет (по "Силе Сибири 2)", - сказал он журналистам.

На празднование 80-летнего юбилея Победы в Москву прибыли в том числе председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

В четверг президент России Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. В составе российской делегации принимал участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Сроки реализации зависят от заключения контракта между "Газпромом" и китайской CNPC, переговоры по которому еще продолжаются. Обсуждается строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию, который станет продолжением "Силы Сибири 2".