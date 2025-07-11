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Миллер в Пекине обсудил с CNPC перспективные проекты поставок российского газа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Пекине глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоулян провели рабочую встречу, сообщил "Газпром".

"Стороны дали высокую оценку ходу и перспективам стратегического партнерства "Газпрома" и CNPC. Российский газ надежно поставляется в Китай по современному газопроводу "Сила Сибири" ("восточный" маршрут) на максимальном контрактном уровне. Планово-профилактические работы на газопроводе весной 2025 года были впервые выполнены без остановки поставок газа", - сообщила компания.

Также отмечается, что "по графику реализуется проект "дальневосточного" маршрута". В июне 2025 года "Газпром", CNPC и PipeChina подписали соглашения, которые регулируют взаимодействие в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури. Начало поставок запланировано на 2027 год.

"Особое внимание Алексей Миллер и Дай Хоулян уделили перспективным проектам поставок российского газа в Китай с учетом потребностей стремительно растущей китайской экономики", - отмечается в заявлении.

"Наше взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами строится на основе реалистичного представления о настоящем и будущем мирового энергетического рынка. Надежные традиционные источники энергии будут востребованы очень долгое время. Самый чистый и эффективный из них - природный газ. Уверен, что в ближайшие десятилетия природный газ внесет весомый вклад в достижение экологических и экономических целей Китая", - прокомментировал Миллер.

"Газпром" исходит из того, что в долгосрочной перспективе спрос на газ в стране значительно вырастет. По прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035-2040 годам его потребление достигнет 600-650 млрд куб. м.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств. 1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень.

В феврале 2022 года подписан долгосрочный Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности с "Силой Сибири" достигнет 48 млрд куб. м в год.

CNPC Алексей Миллер Газпром Китай Сила Сибири Уссури Дай Хоулян
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