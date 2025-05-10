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"Зарубежнефть" построит во Вьетнаме ветропарк мощностью до 1 ГВт

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" будет заниматься строительством во Вьетнаме ветропарка мощностью до 1 ГВт, сообщил президент России Владимир Путин во время совместного заявления по итогам российско-вьетнамских переговоров в Москве.

"Компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью 1000 МВт", - сказал президент.

В конце декабря прошлого года структура "Зарубежнефти" - ООО "Высота" - стала акционером ветроэнергетический структуры "Росатома" - "ВетроОГК-2", сообщалось в отчете последней. Точная доля, которую получила "Высота" в "ВетроОГК-2", не указывалась, в отчете обозначено лишь, что она составляет более 20%. Также более 20% принадлежит АО "Росатом Возобноляемая энергия", еще одним акционером является АО "АтомКапитал".

Об интересе "Зарубежнефти" к ветроэнергетике стало известно еще в 2023 г. Тогда ее дочерняя компания ООО "ЗН Энергия" заказала оценку рыночной стоимости компании, занимающейся проектами в ветроэнергетике. Название компании в закупке было не указано, но по описанию (год основания, размер портфеля проектов) на объект оценки подходила "ВетроОГК-2".

Чуть позже, осенью 2023 г. "НоваВинд" сам заказал оценку стоимости акций "ВетроОГК-2", которая должна была завершиться к концу 2024 г. Причем оценку необходимо было провести для двух пакетов размером в 49,5% и 50%. На тот момент акционерами "ВетроОГК-2" были "Новавинд" с долей 49,5%, ООО "ГПБ - Ветрогенерация" - 49,5%, АО "АтомКапитал" - 0,99%. "ГПБ - Ветрогенерация" вышла из капитала "ВетроОГК-2" весной 2024 г.

Ранее сообщалось, что "Росатом Возобновляемая энергия" рассматривает ряд проектов в ветроэнергетике за рубежом, в частности, в Киргизии, Вьетнаме, Мьянме. Целевой портфель зарубежных проектов составляет 5 ГВт ветропарков к 2030 г., говорилось в отчете "Атомэнергопрома" за 2023 г.

Зарубежнефть Владимир Путин Вьетнам
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