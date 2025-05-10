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Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в области биомедицины

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в области биомедицины, сообщили в Минздраве России.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения РФ и министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам в области биомедицины был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама" по итогам встречи лидеров двух стран в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в субботу.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что цель меморандума - установление взаимовыгодного сотрудничества в области биомедицины.

Формы и направления взаимодействия: обмен аналитической информацией в области биомедицины; повышение квалификации медицинских работников; обмен специалистами и делегациями; участие в съездах и научных конференциях и другое, отметил Кузнецов.

Вьетнам Минздрав РФ
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