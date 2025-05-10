РФ и Вьетнам подписали "дорожную карту" по мирному атому до 2030 г.

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" подписала "дорожную карту" по развитию мирного атома во Вьетнаме на 2025-2030 годы, соответствующую церемонию обмена документами показал телеканал "Россия-24".

В своем заявлении президент РФ Владимир Путин также сообщил, что на повестке дня - сооружение во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. Кроме того, по его словам, компании из России заинтересованы в сооружении и модернизации объектов гидрогенерации во Вьетнаме (о каких компаниях идет речь, не уточняется - ИФ).

Как сообщалось, "Росатом" готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял ранее глава российской госкопорации Алексей Лихачев, страна решила вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановила работу в 2016 году.

В январе этого года АО "Росатом энергетические проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) также подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики.