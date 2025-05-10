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Переговоры РФ с Египтом, Бразилией, Монголией и европейскими странами включали атомную тему

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сотрудничество в атомной сфере было тематикой переговоров РФ с лидерами Египта, Бразилии, Монголии, европейских стран, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Могу так сказать, что переговоры Владимира Владимировича Путина с Египтом, с Бразилией, с Монголией, с европейскими странами в этот раз были в большей степени переговорами по атомной тематике", - сказал он.

Накануне он сообщал журналистам, что Бразилия "отфиксировала плодотворное сотрудничество в сфере поставок урана" из РФ, кроме того, страна имеет планы по строительству новых "мощных" блоков. "Соответственно, начались переговоры и в этой сфере", - сказал Лихачёв, также отметив, что страну интересуются и малые блоки как наземные, так и плавучие. При этом он отметил, что корпуса для блоков могли бы производить бразильские предприятия.

В Египте "Росатом" строит АЭС "Эль-Дабаа" на четыре энергоблока, при этом площадка имеет потенциал для удвоения мощностей при необходимости, сообщал ранее Лихачёв.

Монголии "Росатом" ранее был готов предложить малую модульную АЭС на 220-330 МВт, говорил он.

Кроме того, как сообщал Лихачёв, по итогам переговоров РФ и Сербии, атомная энергетика вошла "в официальную повестку дня российско-сербских отношений". "Фактически визит нынешний Вучича знаменует начало нового этапа работы с Сербией в части уже возможного размещения атомных электростанций в Сербии", - сказал он журналистам.

Росатом Алексей Лихачев Египет Бразилия Монголия Сербия Владимир Путин
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