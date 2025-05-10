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РФ и Вьетнам будут продвигать новые нефтегазовые проекты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых нефтегазовых проектов, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ во Вьетнам, говорится в совместной декларации "Об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе", размещенной на сайте Кремля.

"Стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности путем повышения эффективности действующих и продвижения новых энергетических и нефтегазовых проектов, реализуемых в соответствии с положениями действующего законодательства и стратегическими интересами каждой из сторон, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам", - говорится в тексте декларации.

Руководство двух стран также поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских компаний на континентальном шельфе Вьетнама, а вьетнамских - в РФ.

В преддверии прошедших 10 мая переговоров лидеров двух стран - президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама - российское правительство одобрило ряд проектов соглашений о расширении сотрудничества в области добычи нефти и газа с Вьетнамом. В частности, документы предусматривают передачу до 2027 года PetroVietnam 35% долей в Харьягинском СРП и получение "Зарубежнефтью" 49% в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17 на шельфе Вьетнама. Кроме того, предложено продлить работу "Вьетсовпетро" - совместного предприятия двух этих госкомпаний - до конца 2050 года.

Вьетнам много лет активно предлагает российским компаниям заняться развитием нефтеперерабатывающего завода "Зунг Куат" (контролируется PetroVietnam через Binh Son Refining and Petrochemical Company) и заявляет о готовности продать 49% в нем. Ближе всех к сделке была "Газпром нефть", которая в 2015 году даже подписала рамочные документы о возможности вхождения в проект, но позже отказалась от сделки, оценив, что без достаточных налоговых льгот вложения в НПЗ нерентабельны. Летом 2022 года "Зунг Куат" посетили представители "Зарубежнефти" и "Газпром нефти" для изучения возможностей сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Тема поставок российского СПГ во Вьетнам была поднята прошлым летом в ходе визита в страну Путина. Он отмечал, что РФ может как участвовать в строительстве мощностей по сжижению природного газа во Вьетнаме, который обладает ресурсами, так и поставлять СПГ в страну. Тогда же между "НОВАТЭКом" и PetroVietnam был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме.

Вьетнам
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