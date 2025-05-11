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Чернышенко назвал взаимные инвестиции одной из ключевых задач сотрудничества РФ и Вьетнама

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко среди ключевых задач сотрудничества между Вьетнамом и Россией назвал взаимные инвестиции и реализацию проектов, отметил необходимость создания благоприятного климата для российских и вьетнамских компаний на рынках обеих стран.

"Сегодня очевиден запрос государства и бизнеса на наращивание экономических связей, в том числе с дружественным нам Вьетнамом. Ключевые задачи нашего двустороннего сотрудничества - это взаимные инвестиции и реализация конкретных проектов. Нам необходимо создать максимально благоприятный климат для плодотворной работы российских и вьетнамских компаний на рынках обеих стран", - заявил российский вице-премьер, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ.

В сообщении уточняется, что Чернышенко и генсек ЦК компартии Вьетнама То Лам в воскресенье открыли Российско-Вьетнамский бизнес-форум.

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Российский вице-премьер поблагодарил делегацию Вьетнама за участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

Кроме того, он отметил развитие кооперации по цифровому треку. "Вьетнам - лидер по темпам прироста цифровой экономики и электронной торговли. Россия предлагает лучшие решения в сфере цифровых технологий, промышленного программного обеспечения и телекоммуникаций. Уже запущена работа совместного Центра искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое", - сообщил вице-премьер.

В сельском хозяйстве РФ и Вьетнам успешно осуществляют взаимные поставки продовольственных товаров и локализуют производство. Чернышенко также выделил взаимодействие в сфере туризма.

Вице-премьер пригласил вьетнамских партнеров принять участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2025 году.

Со своей стороны То Лам подчеркнул важность экономического сотрудничества между Вьетнамом и Россией. По его словам, стороны достигли договоренности о расширении объемов инвестиций до $15 млрд. То Лам призвал деловые круги обеих стран к активному заключению договоров и соглашений в рамках бизнес-форума, чтобы максимально реализовать преимущества во всех областях: инвестициях, торговле и научно-техническом взаимодействии.

Он также выразил заинтересованность Вьетнама в углублении партнерских отношений с Россией в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, машиностроение и информационные технологии. Отдельно То Лам упомянул большой потенциал сотрудничества в энергетике и сельском хозяйстве, сообщается на сайте правительства РФ.

Правительство РФ Дмитрий Чернышенко Вьетнам То Лам
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