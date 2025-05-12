СД "Займера" рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 9,13 руб. на акцию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров МФК "Займер" на заседании 12 мая рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за IV квартал 2024 года в размере 9,13 руб. на бумагу.

Как говорится в сообщении компании, всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 913 млн рублей.

Вопрос будет рассматриваться на годовом собрании акционеров, которое пройдет в форме очного голосования 17 июня 2025 года. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – 24 мая.

В случае одобрения акционерами список лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям, будет составляться по состоянию на 28 июня 2025 года.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

Чистая прибыль "Займера" в IV квартале 2024 года по МСФО выросла более чем в 1,4 раза до 1,2 млрд руб. по сравнению с 853 млн за аналогичный период 2023 года.

Компания за первые три квартала 2024 года направляла на дивиденды всю чистую прибыль за квартал по МСФО. Суммарный объем дивидендов за первые 9 месяцев 2024 года составил 2,711 млрд руб., или 27,11 руб. на одну акцию. За I квартал 2024 года дивиденды равнялись 4,58 руб. на акцию, общая сумма выплат – 458 млн руб. Дивиденды за II квартал 2024 года составили 12,02 руб. на бумагу, всего на выплаты было направлено 1,2 млрд руб. Дивиденды за III квартал – 10,51 руб. на бумагу, общая сумма выплат – 1,05 млрд руб.

Если решение совета директоров "Займера" одобрят акционеры, размер годовых дивидендов составит 3,624 млрд руб., или 36,24 руб. на одну акцию.

"Займер" в апреле 2024 года провел IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 235 рублей за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов – 23,5 млрд рублей. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". По данным компании, ее клиентская база включает 19 млн человек.