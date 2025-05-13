СД "Займера" рекомендовал дивиденды за I кв. в размере 4,58 рубля на акцию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) "Займер" на заседании 13 мая рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал 2025 года в размере 4,58 рубля на бумагу.

Как сообщает компания, всего на выплату дивидендов планируется направить 458 млн рублей, что составляет половину чистой прибыли "Займера" за I квартал 2025 года по МСФО (916 млн рублей).

Вопрос о дивидендах будет рассматриваться на собрании акционеров 18 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня.

Чистая прибыль "Займера" по МСФО в I квартале выросла в 2 раза по сравнению с 459 млн рублей за аналогичный период прошлого года, что связано с ростом выдач займов, а также с получением комиссионных доходов, которые позволяют компенсировать рост налога на прибыль и увеличение госпошлины на судебное взыскание, отмечает МФК. Показатель квартал к кварталу снизился на 24,8% (1,2 млрд рублей в IV квартале 2024 года).

Расходы на резервы в I квартале выросли на 4,4% год к году, до 1,98 млрд рублей, показатель кв./кв. увеличился на 76,9% (1,1 млрд рублей в IV квартале 2024 года). Резервы выросли на фоне общего увеличения портфеля. Он обусловлен наращиванием объемов выдач, сезонной особенностью погашений и изменениями в судебной системе, а также отсутствием цессий в IV квартале 2024 года, отмечает "Займер".

Процентные доходы в I квартале выросли на 12,2% г/г - до 5 млрд рублей, по сравнению с предыдущим кварталом - выросли на 2,4% с 4,9 млрд рублей в IV квартале 2024 года.

Чистая процентная маржа после создания резервов выросла на 19% г/г - до 3 млрд рублей. За квартал показатель снизился на 19,8% по сравнению с 3,77 млрд в IV квартале 2024 года.

Общие административные расходы за год выросли на 7,2% - до 1,92 млрд рублей, квартал к кварталу - снизились на 17,3% (2,33 млрд рублей в IV квартале 2024 года). Операционные расходы сократились в связи с разовым фактором отложенной покупки в рамках поэтапного приобретения программного обеспечения, говорится в материалах "Займера".

Активы "Займера" на 31 марта 2025 года составили 16,36 млрд рублей, что на 17,5% ниже, чем годом ранее.

Собственный капитал МФК на 31 марта 2025 года достиг 13,55 млрд рублей, увеличившись за год на 14,1%. Доля собственного капитала в объеме фондирования год к году выросла на 2,6 процентного пункта и на 31 марта 2025 года составила 99,5%.

Норматив достаточности собственных средств (НМФК 1) "Займера" составил 72,6% на 31 марта 2025 года.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды от 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

"Займер" в апреле 2024 года провел IPO на "Московской бирже". Цена размещения составила 235 рублей за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов - 23,5 млрд рублей. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". По данным компании, ее клиентская база включает более 20 млн человек.