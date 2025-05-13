Поиск

Акции Coinbase войдут в расчет индекса S&P 500 с 19 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Акции Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, войдут в состав фондового индекса S&P 500 с 19 мая, сообщил индексный провайдер S&P Dow Jones Indices.

Акции Coinbase подорожали на 11% на дополнительных торгах в понедельник. С начала 2025 года капитализация компании снизилась на 16,5% и составляет порядка $52,8 млрд.

Coinbase заменит в составе индекса финкомпанию Discover Financial Services, которую покупает конкурирующая Capital One Financial.

Coinbase Global Coinbase США Discover Financial Services S&P Dow Jones Indices S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена Brent стабилизировались у $64,8 за баррель

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана69 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });