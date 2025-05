Акции Coinbase войдут в расчет индекса S&P 500 с 19 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Акции Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи, войдут в состав фондового индекса S&P 500 с 19 мая, сообщил индексный провайдер S&P Dow Jones Indices.

Акции Coinbase подорожали на 11% на дополнительных торгах в понедельник. С начала 2025 года капитализация компании снизилась на 16,5% и составляет порядка $52,8 млрд.

Coinbase заменит в составе индекса финкомпанию Discover Financial Services, которую покупает конкурирующая Capital One Financial.