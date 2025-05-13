Поиск

Petrobras увеличила квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 1,5 раза, выручку - на 5%.

Компания объявила, что направит на выплату дивидендов по итогам минувшего квартала 11,72 млрд бразильских реалов ($2,1 млрд).

В январе-марте чистая прибыль Petrobras составила 35,2 млрд реалов ($6,21 млрд) против 23,7 млрд реалов годом ранее.

Квартальная выручка компании увеличилась до 123,1 млрд реалов с 117,7 млрд реалов годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков для этого показателя составлял 124,9 млрд реалов.

Средняя стоимость Brent в прошедшем квартале составила $75,66 за баррель против $83,24 за баррель годом ранее и $74,69 в четвертом квартале 2024 года.

Капиталовложения Petrobras в январе-марте уменьшились на 29,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до $4,1 млрд.

Ранее компания сообщила, что объем добычи углеводородов в первом квартале снизился на 0,2%, составив 2,77 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акции Petrobras подешевели на 12,5% с начала текущего года.

Brent Petrobras Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent стабилизировались у $64,8 за баррель

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана69 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });