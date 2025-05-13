Petrobras увеличила квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 1,5 раза, выручку - на 5%.

Компания объявила, что направит на выплату дивидендов по итогам минувшего квартала 11,72 млрд бразильских реалов ($2,1 млрд).

В январе-марте чистая прибыль Petrobras составила 35,2 млрд реалов ($6,21 млрд) против 23,7 млрд реалов годом ранее.

Квартальная выручка компании увеличилась до 123,1 млрд реалов с 117,7 млрд реалов годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков для этого показателя составлял 124,9 млрд реалов.

Средняя стоимость Brent в прошедшем квартале составила $75,66 за баррель против $83,24 за баррель годом ранее и $74,69 в четвертом квартале 2024 года.

Капиталовложения Petrobras в январе-марте уменьшились на 29,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до $4,1 млрд.

Ранее компания сообщила, что объем добычи углеводородов в первом квартале снизился на 0,2%, составив 2,77 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акции Petrobras подешевели на 12,5% с начала текущего года.