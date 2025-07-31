Petrobras увеличила добычу нефти и газа во II квартале

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2025 года средний объем добычи нефти, природного газа и конденсата бразильской государственной Petrobras составил 2,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% выше, чем в первом квартале 2025 года, сообщила компания.

Из общего объема производства на нефть пришлось 2,32 млн б/с (2,214 млн б/с в первом квартале), в том числе 1,974 млн б/с (1,853 млн б\с) в пресолевых областях.

Этот показатель был обусловлен главным образом наращиванием добычи на проектах с FPSO (плавучее судно по производству, хранению и отгрузке нефти): Almirante Tamandare на месторождении Buzios, Maria Quiteria на месторождении Jubarte, Anita Garibaldi и Anna Nery на месторождениях Marlim и Voador, достижением пика добычи на месторождении Marechal Duque de Caxias и вводом в эксплуатацию FPSO Alexandre de Gusmao на месторождении Mero.

Производство нефтепродуктов во втором квартале достигло 1,73 млн б/с, что на 1,4% больше кв./кв.