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В Индии инфляция в апреле замедлилась до минимума с июля 2019 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Индии в апреле рост потребительских цен снизился до 3,16% в годовом выражении по сравнению с 3,34% в марте, сообщило статистическое ведомство страны.

Таким образом, инфляция в апреле обновила минимум с июля 2019 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 3,27%.

Инфляция в стране находятся ниже целевого показателя Резервного банка Индии (RBI), составляющего 4%.

Рост стоимости продуктов питания в апреле замедлился до минимальных почти за четыре года 1,78% с 2,69% месяцем ранее. На эту категорию приходится около половины инфляционной корзины в Индии. Коммунальные услуги подорожали на 3% после роста на 3,03% месяцем ранее, тогда как топливо и электроэнергия выросли в цене на 2,92% после подъема на 1,48%.

В помесячном выражении потребительские цены в Индии повысились на 0,31% после снижения на 0,26% в марте.

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