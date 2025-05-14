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РЖД третий месяц подряд зафиксировали снижение погрузки угля на Дальнем Востоке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2025 года погрузила 23,9 млн тонн грузов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила пресс-служба филиала.

В отчетный период погрузка каменного угля уменьшилась на 4,2% до 11,6 млн тонн (48,5% общего объема погрузки - ИФ). Впервые снижение погрузки угля было отмечено в феврале, продолжилось в марте. До этого на протяжении нескольких лет погрузка угля на ДВЖД только росла.

Погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 14,5% до 2,61 млн тонн, лесных грузов – на 2,2% до 984,9 тыс. тонн.

В то же время погрузка железной и марганцевой руды выросла на 17,2% до 1,1 млн тонн, руды цветных металлов и серного сырья – в 6,3 раза до 357,6 тыс. тонн, черных металлов - на 2,5% до 303,9 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - на 18,4% до 206,4 тыс. тонн.

Отмечается, что в апреле этого года погрузка снизилась на 6,2% к показателю апреля 2024 года - до 5,8 млн тонн.

Грузооборот ДВЖД в январе-апреле 2025 года увеличился на 2,6% и превысил 82 млрд тарифных тонно-километров.

ДВЖД в 2024 году погрузила более 76,1 млн тонн грузов, что на 2,6% превысило показатель 2023 года. В том числе погрузка каменного угля возросла на 4,2% до 36,1 млн тонн (47,4% общего объема погрузки).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

РЖД ДВЖД Дальний Восток
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