РЖД за полгода потеряли 820 тысяч тонн в погрузке угля из-за срыва договоренностей Кузбассом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в I полугодии 2025 года потеряло 820 тысяч тонн в погрузке угля из-за срыва условий соглашения со стороны Кузбасса, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Михаил Глазков.

"В июле и июне идет массовое непредъявление угольной продукции. Самое для нас удивительное, что идет непредъявление угля по соглашению со стороны Кузбасса. За I полугодие мы потеряли 820 тысяч тонн угольной продукции по ответственности грузоотправителей Кузбасса. Из этого объема порядка 100 тысяч тонн - это потери за счет неиспользования при перевозке инновационного подвижного состава, на который по соглашению с 1 апреля мы должны были перейти полностью", - сообщил он.

По словам Глазкова, РЖД в полной мере обеспечили возможность грузить уголь в инновационный подвижной состав, и для этого на Кузбассе сформирован его трехкратный запас.

"И второе - это непредъявление груза компаниями, которые входят в соглашение, в сторону Восточного полигона. Наиболее острой эта проблема была в июне и мае. На июль, благодаря совместной работе с Минэнерго и субъектами РФ, были перераспределены квоты среди компаний, которые сегодня готовы грузить в восточном направлении, что позволяет идти в нормативе по соглашению", - добавил он.

Глазков не стал называть конкретные компании, но сообщил, что из 18 компаний, которые работают по соглашению о вывозе угля, у восьми отсутствуют договоры с операторами на инновационный подвижной состав. Он также напомнил, что по соглашению потери по ответственности грузоотправителя не восполняются.

В январе РЖД и Кузбасс заключили соглашение о вывозе в 2025 году угля на экспорт в объеме 54,1 млн тонн.

Также Глазков сообщил, что РЖД продолжают работать над введением схемы ship-or-pay ("вези или плати", при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить - ИФ).

"При этом мы рассматриваем не одностороннюю ответственность, а двухстороннюю. То есть если клиент заключил этот договор и не предъявил, то соответственно штрафные санкции с клиента. Если РЖД взяли обязательство перевезти и по тем или иным причинам не обеспечили эту перевозку, то в том числе эта ответственность РЖД в рамках законодательства. То есть в этом направлении мы продолжаем работать. Также мы продолжаем работать по законопроекту о смерзающихся грузах, по ответственности грузополучателей и грузоотправителей. Это проблема крупных портов в зимний период, когда идет перепад температур и необработанный (средствами от смерзания - ИФ) груз приводит к замедлению выгрузки в порту и, как правило, к скоплению груза на припортовых станциях".

Говоря о погрузке в целом, Глазков сказал, что РЖД прогнозируют в июле снижения погрузки на 5%, прогноз по полному 2025 году - также минус 5%.