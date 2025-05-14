"Сибантрацит" хочет выйти на нулевую рентабельность за счет скидок РЖД на вывоз угля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Скидка ОАО "РЖД" в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях позволит угольщикам выйти на нулевую рентабельность, сообщает сайт группы "Сибантрацит".

"Для "Сибантрацита" эти меры позволят значительно сократить убытки при отгрузке своей продукции через западные порты и получить небольшую рентабельность при отгрузке через порты Дальнего Востока. В совокупности это должно позволить выйти хотя бы на нулевую рентабельность при текущем крепком рубле и исторически низких индексах на мировых рынках", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что консенсус-прогнозы ведущих банков России дают надежду, что укрепление доллара в июне "позволит компании получить хотя бы небольшую рентабельность по всем направлениям перевозок".

"Конечно, это станет возможно при условии сохранения действующих расценок всех участников логистических процессов перевозки угля - собственников полувагонов, РЖД, морских портов, судоходных компаний", - отмечается в сообщении.

"Сибантрацит" полагает, что принятые меры не дадут возможности восстановить экспорт в полном объеме в наиболее массовом сегменте - энергетических углей, но дают надежду, что в будущем будет расти экспорт наиболее маржинальных марок углей и будет увеличиваться эффективность такого экспорта.

Ранее Минуглепром Кузбасса сообщил, что скидка ОАО "РЖД" в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях с 1 мая по 31 декабря 2025 года стала ключевым элементом разработанной правительством стратегии по стабилизации угольной отрасли. В числе других мер ФАС, Минтранс и Минэнерго возобновят применение понижающих коэффициентов к тарифам на железнодорожные перевозки энергетического угля на этот же период.

В марте 2025 года Минэнерго представило проект программы поддержки угольной отрасли. Она предполагала меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго.

По итогам прошедшей в апреле стратегической сессии по развитию угольной промышленности премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил доработать меры поддержки.

Группа "Сибантрацит" добывает антрацит UHG и другие металлургические угли. В состав группы входят разрезы и углеобогатительные предприятия в Новосибирской и Кемеровской областях.