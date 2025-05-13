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В список мер поддержки угольной отрасли включена скидка РЖД

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Скидка ОАО "РЖД" в размере 12,8% на экспортные перевозки угля в западном и южном направлениях с 1 мая по 31 декабря 2025 года стала ключевым элементом разработанной федеральным правительством стратегии по стабилизации угольной отрасли, сообщает телеграм-канал Минуглепрома Кузбасса.

Документ согласован на высшем уровне, подчеркнуло министерство.

По данным ведомства, федеральные ФАС, Минтранс и Минэнерго возобновят применение понижающих коэффициентов к тарифам на железнодорожные перевозки энергетического угля (0,4 на дальность и 0,895) на этот же период.

Новым подходом станет разработка стратегии для угольных предприятий, предусматривающей оздоровление, санацию или консервацию с четким указанием сроков, бюджета и источников финансирования, говорится в сообщении.

Законодательство будет скорректировано для внедрения особого порядка финансового оздоровления угольных предприятий в рамках процедуры банкротства. В регионах запустят программы переобучения работников отрасли, сообщил Минуглепром.

В марте 2025 года Минэнерго представило проект программы поддержки угольной отрасли. Она предполагала меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго.

После апрельской стратегической сессии по развитию угольной промышленности премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать меры поддержки.

"Мы только начали обсуждение по программе. Председатель правительства воспринял, сказал: отрасли надо помочь, но давайте доработаем все предложения. Потому что они вчера первый раз были нами озвучены", - отмечал тогда глава Минэнерго Сергей Цивилев.

"Нам дали два месяца, но я намерен сделать это быстрее", - говорил министр.

Программа повышения эффективности угольной отрасли полностью готова и скоро будет подписана, сообщил Цивилев журналистам в начале мая.

Кузбасс Минтранс Минэнерго Михаил Мишустин РЖД Сергей Цивилев правительство
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