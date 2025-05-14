Daimler Truck в I квартале снизил чистую прибыль на 6%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в первом квартале 2025 года снизил чистую прибыль на 6% и ухудшил годовой прогноз.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 799 млн евро по сравнению с 847 млн евро за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBIT уменьшилась на 4% - до 1,164 млрд евро с 1,21 млрд евро.

Выручка сократилась на 6% - до 12,45 млрд евро по сравнению с 13,26 млрд евро годом ранее.

Продажи уменьшились на 8% и составили 99 812 машин. В том числе в Северной Америке они упали на 16%, в подразделении Mercedes-Benz - на 18%. При этом в Азии поставки выросли на 16%, продажи автобусов увеличились на 11%.

Daimler Truck теперь ожидает изменения скорректированной EBIT по итогам 2025 года в диапазоне от снижения на 5% до роста на аналогичную величину, в то время как ранее предполагался подъем на 5-15%. Объемы продаж, как ожидается, составят 430-460 тысяч машин против прогнозировавшихся прежде 460-480 тысяч машин.

С начала 2025 года капитализация Daimler Truck выросла на 8,5% (до 31,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 18%.