Daimler Truckв IV квартале сократил скорректированную EBIT на 29%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG сократил скорректированную EBIT на 29% в четвертом квартале и на 15% в 2024 году, но ожидает роста показателя в 2025г.

В октябре-декабре выручка Daimler Truck снизилась на 4% в годовом исчислении и составила 14,35 млрд евро.

Скорректированная EBIT упала до 1,1 млрд евро с 1,56 млрд евро годом ранее.

Продажи машин сократились на 11% - до 124 386.

За весь 2024 год выручка компании снизилась на 3% - до 54,08 млрд евро, чистая прибыль - на 23%, до 3,07 млрд евро, скорректированная EBIT - на 15%, до 4,67 млрд. евро. Поставки упали на 12% - до 460 409 машин.

В пресс-релизе Daimler Truck отмечается, что на показатели отчетного года повлияло ослабление спроса на ключевых рынках, которое особенно заметно отразилась на результатах подразделения Mercedes-Benz Truck в Европе. Расходы этого подразделения планируется сократить более чем на 1 млрд евро не позднее, чем к 2030 году.

Компания ожидает сохранения операционной стабильности в 2025 году и прогнозирует рост скорректированной EBIT на уровне 5-15%. Объемы продаж, как ожидается, составят 460-480 тыяч машин.

Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды за 2024 год в размере 1,9 евро, как и в предыдущем году.