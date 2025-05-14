ТМХ задумался о запуске сборки электропоездов в Барановичах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" рассматривает возможность открыть в Барановичах (Брестская область Белоруссии) совместное предприятие по сборке электропоездов, сообщила пресс-служба посольства Белоруссии в Москве.

"Состоялась встреча посла Беларуси в России Александра Рогожника с генеральным директором крупнейшей в СНГ российской машиностроительной компании "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой. Предметно обсуждены состояние и перспективы расширения долгосрочного сотрудничества между белорусскими предприятиями и организациями, входящими в структуру "Трансмашхолдинга", - говорится в сообщении.

На встрече были "рассмотрены вопросы реализации совместного проекта по созданию сборочного производства электропоездов в Барановичах, производство и поставки двигателей внутреннего сгорания Коломенского завода для "БЕЛАЗ", углубления промышленной кооперации с белорусской компанией "Технолит" (производит комплектующие и запасные части к различным видам техники)".

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах, география работы охватывает 30 государств.