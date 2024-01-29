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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Минск и Москва согласовали 27 импортозамещающих инвестпроектов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белоруссия реализует с кредитной поддержкой России 27 согласованных и утвержденных совместных программ по импортозамещению, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"Когда-то говорили про 16, потом последние цифры было согласованных 24 программы, сегодня уже согласованных и утвержденных 27 совместных программ, которые решают вопросы как белорусской, так и российской стороны. И этот процесс не завершился", - сказал он.

В качестве примера вице-премьер рассказал, что во время его визита в РФ он встречался с руководителями крупной российской компании АО "Трансмашхолдинг", которая производит грузовой, железнодорожный транспорт и другие разные виды техники.

"И есть проблема, связанная с производством высокоскоростных редукторов, которые используются для производства трамваев, для легкового транспорта. Такая просьба поступила - постараться за короткий период времени создать эти мощности в Республике Беларусь и обеспечить потребность как Республике Беларусь, так и Российской Федерации", - отметил он.

Белоруссия Россия
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