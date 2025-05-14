Калининградский морской порт в январе-апреле увеличил перевалку контейнеров на 37%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда) в январе-апреле 2025 года увеличил перевалку контейнеров на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,56 тыс. TEU, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

В общей сложности за четыре месяца порт обработал более 423 тыс. тонн различных грузов. Наибольший объем пришелся на каботажные перевозки - 359,9 тыс. тонн. Также КМТП перевалил 43,66 тыс. тонн импортных и 19,44 тыс. тонн экспортных грузов.

В 2024 году КМТП обработал в общей сложности 1 млн 750 тыс. тонн грузов (рост на 15% к предыдущему году), перевалка контейнеров выросла вдвое.

Основными бенефициарами КМТП на середину 2024 года, согласно его отчетности, являлись Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (98,25% уставного капитала) и гражданин РФ Олег Дорофеев (1,75%).