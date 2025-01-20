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Калининградский морской порт в 2024 году увеличил перевалку на 15%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) в 2024 году перевалил 1 млн 750 тыс. тонн грузов, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба предприятия.

"Сегодня, в условиях антироссийских санкций, КМПТ в основном принимает суда, которые связывают Калининградскую область с основной территорией России. После ограничения сухопутного транзита большой товарной номенклатуры грузов через территорию Литвы, грузопотоки переключились на морские каботажные перевозки", - отмечается в пресс-релизе.

В 2024 году порт продемонстрировал значительный рост в контейнерных перевозках - более чем вдвое - за счет развития контейнеризации и увеличения грузовместимости специализированного линейного флота. Существенный рост отмечен в перевозке цемента, пиломатериалов, автотехники и камня.

Роста показателей удалость добиться благодаря организации транспортировки грузов между Калининградом и Санкт-Петербургом. В настоящее время, доля этого направления в структуре грузооборота КМТП составляет около 75%.

На сегодняшний день на линии между морскими терминалами Петербурга и КМТП постоянно работают от 10 до 14 судов, которые перевозят генеральные грузы.

"КМТП – универсальный порт, в котором возможна перевалка различных видов грузов. В 2024 году порт стал важным центром для контейнерных перевозок, что положительно сказалось на развитии экономики региона. Несмотря на санкции, мы продолжаем сотрудничать со странами Африки, Азии. В следующем году планируем модернизацию портовых мощностей: обновление крановой механизации и площадки под контейнеризацию, а также закупку перегрузочной техники", - прокомментировал итоги работы предприятия генеральный директор порта Максим Скатов, его слова приводятся в сообщении.

По данным отчетности компании на середину 2024 года, основными бенефициарами КМТП являлись Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (98,25% уставного капитала) и гражданин РФ Олег Дорофеев (1,75%).

АО "Калининградский морской торговый порт" КМТП
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