Банки РФ ждут смягчения условий кредитования к концу III кв. и только в рознице

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Условия банковского кредитования (УБК) в первом квартале 2025 года не изменились по сравнению с концом прошлого года во всех сегментах кредитного рынка за исключением потребительского кредитования, где ужесточение продолжилось, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

Опрос банков показал, что в сегменте потребительских кредитов ужесточение условий продолжилось в основном за счет процентных ставок, отмечает ЦБ. Неценовые условия кредитования также сохранялись жесткими для розничных и крупных корпоративных заемщиков. В сегменте малого и среднего бизнеса банки отметили дальнейшее ужесточение неценовых условий в основном в части требований к заемщику, связывая это с ухудшением финансового положения компаний. Ограниченность капитала, как и в четвертом квартале 2024 года, отмечалась отдельными банками как фактор, действующий в сторону ужесточения условий кредитования.

Заметное смягчение условий кредитования банки ожидают только в розничном сегменте к концу третьего квартала 2025 года. В корпоративном сегменте лишь отдельные банки предполагают возможное смягчение УБК.

Спрос на новые кредиты со стороны всех основных категорий заемщиков, по ожиданиям банков - участников обследования, восстановится во втором-третьем кварталах после выраженного снижения в первом квартале, произошедшего под влиянием как жестких УБК, так и сезонности.