В России рост кредитования юрлиц в апреле был сопоставим с уровнем марта

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Прирост корпоративного кредитования в апреле, по предварительным данным, был сопоставим с мартовским (рост на 0,9% в марте), говорится в комментарии Банка России о денежно-кредитных условиях.

Динамика розничного портфеля в апреле вновь была околонулевой.

Рост рублевого депозитного портфеля в апреле, по оперативным данным, ускорился. Даже после некоторого снижения номинальные депозитные ставки превышают как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания, отмечает ЦБ.

"В этих условиях значительная часть прироста денежного предложения по-прежнему будет приходиться на депозиты населения. Темпы их прироста будут определяться прежде всего суммарной динамикой кредитования экономики и иных источников денежного предложения", - говорится в комментарии регулятора.