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Цены на бензин в РФ с 6 по 12 мая выросли на 0,06%, как и неделей ранее

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 мая выросли на 0,06% после аналогичного повышения с 29 апреля по 5 мая и роста на 0,1% с 22 по 28 апреля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 12 мая выросли на 2,39% (общая инфляция за этот период составила 3,28%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 12 мая была на уровне 59,73 руб. (на 5 мая - 59,70 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,53 руб. (56,49 руб.), АИ-95 - 61,75 руб. (61,72 руб.), АИ-98 - 84,05 руб. (84,03 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю выросли на 0,02% после того как росли на 0,06% с 29 апреля по 5 мая и на 0,18% с 22 по 28 апреля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,66%. Средняя цена ДТ в стране на 12 мая составляла 71,31 руб. за литр (неделей ранее - 71, 30 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат бензин
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