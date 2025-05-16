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Потребительские цены на бензин в России в апреле выросли на 0,6%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле потребительские цены на бензин выросли к марту на 0,6% после увеличения на 0,55% в марте и 0,51% в феврале, сообщил Росстат.

В январе потребительские цены на бензин росли на 0,62% после повышения на 1,35% в декабре 2024 года и на 1,14% в ноябре.

Относительно апреля 2024 года потребительские цены на бензин в апреле поднялись на 12,33%.

Дизельное топливо в апреле 2025 года подорожало на 0,4% к марту, после того как в марте рост цен составил 0,1%, в феврале 0,4%, в январе - 0,7%, в декабре 2024 года - 1,4%, в ноябре - 2,2%.

В 2024 году потребительские цены на бензин выросли на 11,13%, оказавшись на 1,61 п.п. выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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