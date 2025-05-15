Трутнев заявил, что директивы о дивидендах "РусГидро" за 2024 г. пока нет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Директивы о дивидендах ПАО "РусГидро" за 2024 г. пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Мы примем решение, и вы его обязательно узнаете", - сказал он.

Годовое собрание акционеров "РусГидро" по итогам 2024 г. назначено на 30 июня и пройдет в заочном формате.

Ранее сообщалось о подготовке правительством РФ вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 г.

В то же время акционеры "РусГидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.