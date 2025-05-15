"РусГидро" просит правительство о программе финоздоровления

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "РусГидро" просит правительство о программе финансового оздоровления, пока у компании нет данных, что она разработана, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Виктор Хмарин.

"Мы просим о такой программе, но пока у меня нет данных о подписанной или даже разработанной правительством программе по финансовому оздоровлению "РусГидро", - сообщил Хмарин.

"Обращайтесь к собственнику", - ответил он на вопрос о возможности выплаты дивидендов в 2025 г.

Менеджмент "РусГидро" считает неправильной выплату дивидендов при текущей долговой нагрузке, говорил ранее Хмарин журналистам, добавляя при этом, что история с распределением прибыли компании - это история собственника, и правильнее задавать этот вопрос правительству РФ.

Ранее также сообщалось о подготовке правительством РФ вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 г.

В то же время акционеры "РусГидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 г.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.