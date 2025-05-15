В Израиле регулятор одобрил продажу азербайджанской ГНКАР 10% в проекте Тамар

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Антимонопольное управление Израиля одобрило продажу Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) 10% акций в проекте разработки газового месторождения Тамар, принадлежащих израильскому миллиардеру Аарону Гоберу Френкелю, который владеет ими с 2021 года, сообщило израильское издание Calcalist.

По его информации, для завершения сделки требуется еще одобрение со стороны Нефтяного совета при Министерстве энергетики Израиля.

"Антимонопольное разрешение было выдано с условием, что ГНКАР не будет эксплуатировать газовые месторождения в районах, где у нее уже есть лицензии на разведку в Израиле", - сообщает издание.

На сайте Антимонопольного управления Израиля по состоянию на 5 мая, когда было последнее обновление информации по слияниям и сделкам, материалы соглашения с ГНКАР по проекту Тамар еще числились в списке рассматриваемых.

SOCAR 31 января 2025 года подписала соглашение с Union Energy (полностью контролируется Аароном Френкелем) о приобретении 10% доли участия в проекте "Тамар", одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье, расположенном в 90 км от побережья Хайфы.

Месторождение Тамар было открыто в 2009 году и остается одним из ключевых источников газа для Израиля. По данным независимой оценки, проведенной NSAI, предполагаемые запасы природного газа на месторождении составляют около 13,73 трлн куб. футов (389 млрд куб. м).

По данным из открытых источников на март 2024 года, долевое участие сторон в проекте выглядело следующим образом: Chevron Corp. (США) - 25% (оператор), Isramco (Израиль) - 28,75%, Mubadala Energy (ОАЭ) - 11%, Union Energy - 11%, Tamar Petroleum (Израиль) - 16,75%, Dor Gas (Израиль) - 4%, Everest (Израиль) - 3,5%

Кроме того, как сообщалось, консорциум в составе ГНКАР, BP и NewMed Energy в октябре 2023 года стал победителем тендера на получение лицензии министерства энергетики Израиля на проведение разведочных работ в Зоне I-6 вблизи месторождения Левиафан. Лицензия была вручена консорциуму 17 марта 2025 года. Зона I, площадь которой составляет около 1,7 тыс. кв. км, расположена в северной части исключительных экономических вод Израиля.